علي عبد الله صالح يهدد بقصف السعودية بصواريخ بعيدة المدى

هدد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الخميس، باستخدام صواريخ “بعيدة المدى” ضد دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم نظام الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا.

وقال صالح، في تجمع لحزب “المؤتمر الشعبي العام” بمحافظة البيضاء، إن “سبب ذرائعكم إيران وتدخل إيران في اليمن، لا وجود لإيران، نؤكدها للعالم، لا وجود لإيران”، وأضاف: “لكم حدود مع إيران، صفوا حساباتكم مع إيران، لا تصفوا حساباتكم في اليمن”. وتابع: “استحوا وقاتلوا مثلما يقاتل الرجال، انزلوا الميدان فارس لفارس أنتم والمراجمة بالصواريخ والطائرات الأمريكية والقنابل العنقودية”.

وأشار صالح إلى تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى “سلام الشجعان وليس الاستسلام”. وقال: “تصيحون من ضرب الصواريخ… أوقفوا ضرب الصواريخ وأوقفوا طلعات الطيران نوقف إطلاق الصواريخ”، مضيفا: “رأيتم الشيء اليسير من الصواريخ، هذا شيء يسير من الضربات الصاروخية”. وتابع: “ما زالت الصواريخ طويلة المدى لم تستخدم، طويلة المدى لم تستخدم، أوقفوا طلعات طيرانكم، تعالوا للحوار معكم، مع دول التحالف”. (CNN)

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