نتنياهو : لن نعيد الجولان لسوريا أبداً

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ثورنبول، الخميس، إن مرتفعات الجولان لن تعود لسوريا أبدا.
واعتبر نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي ثورنبول أن الأمور على أرض الواقع تثبت ذلك.
ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي عن نتنياهو قوله في إستراليا إن مرتفعات الجولان لن تعود أبدا إلى سوريا.
وكان نتنياهو قد قال للصحفيين، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية.
ولم يشر نتنياهو إلى رد الرئيس الأمريكي، ولكنه ذكر أنه (ترامب) لم يفاجأ بهذا الطلب.
وكانت إسرائيل قد احتلت مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي عام 1981 قرر الكنيست فرض القانون الإسرائيلي على الجولان، أي ضمها لإسرائيل. (RT)
نتنياهو يصرخ كالطفل لان المرحلة القادمة في سورية ستكون مرحلة الدولة الوطنية وكل الشعب السوري بكل طوائفه عينه على الجولان و البديل عنها الحرب مع إسرائيل في اي مرحلة قادمة ومهما كانت الأمور على الارض ان الأمور على الارض أثبتت ان الشعب السوري يدفع ثمن لا تقدر إسرائيل أو شعبها على تحمله فهو صراخ طفل مذعور