نتنياهو : لن نعيد الجولان لسوريا أبداً

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ثورنبول، الخميس، إن مرتفعات الجولان لن تعود لسوريا أبدا.

واعتبر نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي ثورنبول أن الأمور على أرض الواقع تثبت ذلك.

ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي عن نتنياهو قوله في إستراليا إن مرتفعات الجولان لن تعود أبدا إلى سوريا.

وكان نتنياهو قد قال للصحفيين، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية.

ولم يشر نتنياهو إلى رد الرئيس الأمريكي، ولكنه ذكر أنه (ترامب) لم يفاجأ بهذا الطلب.

وكانت إسرائيل قد احتلت مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي عام 1981 قرر الكنيست فرض القانون الإسرائيلي على الجولان، أي ضمها لإسرائيل. (RT)

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