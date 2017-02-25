هولندا : إزدياد كبير في عدد الشهادات السورية المعترف بها العام الماضي

تضاعف عدد الشهادات الدراسية السورية المعترف بها في هولندا 8 مرات العام الماضي، عما كانت عليه في عام 2015.

وقالت إذاعة “إينفانداخ” الهولندي المحلي، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم الاعتراف بـ 2072 شهادة دراسية سورية العام الماضي، مقابل 276 شهادة عام 2015.

ونقلت الإذاعة أرقامها عن المنظمة الهولندية للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي، والمنظمة المشتركة للتعليم المهني والعمل.

ووفق منظمة التوظيف “راندستاد”، التي تعمل مع الوكالة المركزية لاستقبال طالب اللجوء، فإن السوريين حاملي الشهادات العليا يحصلون على عمل بشكل أسرع في هولندا.

و ذكرت الإذاعة أن هناك الكثير من السوريين الذين يريدون البدء بالعمل في هولندا، لكن ذلك ليس بالأمر السهل حتى بالنسبة للهولنديين، فعلى سبيل المثال إن أراد سوري العمل بمجال تقني، فلا يستطيع ذلك مباشرة، بل عليه أن يدرس ويتعرف على نظام العمل في هولندا ويحصل على خبرة قبل الانخراط في السوق.

ونقلت الإذاعة عن لاجئ سوري (حلب) يدعى بدر قوله، إنه تخرج من فرع الهندسة الميكانيكية في حلب، وأتم معادلة علامات سنواته الدراسية الخمس بسنتين في هولندا، ويرغب في العمل بمجال هندسة الطواحين الهوائية بعد إكمال دراسته.

عكس السير