زيدان : أخشى أن يسقط مدريد مجدداً

حذر الفرنسي #زين_الدين_زيدان، المدير الفني لفريق #ريال_مدريد الإسباني، من إمكانية سقوط فريقه مجدداً مثلما خسر أمام فالنسيا الأربعاء الماضي إذا لم يستطع السيطرة على مجريات الأمور فيما تبقى من مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان الريال خسر الأربعاء الماضي مباراته المؤجلة بالدوري الإسباني أمام فالنسيا 1 – 2 ليتوقف الفارق الذي يتفوق به على منافسه التقليدي العنيد برشلونة عند نقطة واحدة وتتبقى للريال مباراة أخرى مؤجلة.

وحذر زيدان قائلاً: “يمكن أن يتكرر هذا. هناك مباريات دائما يمكنك أن تواجه فيها صعوبات”.

ويحل الريال ضيفاً على فياريال اليوم الأحد ضمن فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأوضح زيدان: “ولكن مباراة فالنسيا انتهت بالفعل، وعلينا أن نفكر فيما يمكن أن نقدمه بشكل أفضل بكرة أو بدون كرة رغم ضيق الوقت قبل المباريات”.

وضاعفت هزيمة الريال أمام فالنسيا من حجم الإثارة في الدوري الإسباني، حيث أنعشت آمال برشلونة في المنافسة على لقب المسابقة علما أن الفريقين يواجهان اختبارا صعبا خارج ملعبيهما، حيث يحل برشلونة ضيفا أيضا على أتلتيكو مدريد. ( DPA )

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