طفل سوري لاجئ في هولندا ينال إعجاب الحكام في The Voice Kids و يتأهل للمرحلة التالية من البرنامج الشهير ( فيديو )

نال طفل سوري لاجئ في هولندا إعجاب الحكام الثلاثة في برنامج ذا فويس كيدز (The Voice Kids)، بنسخته الهولندية، وتأهل للمرحلة المقبلة من البرنامج.

وأدى “جان”، الواصل إلى هولندا قبل بضعة أشهر، أغنية دايموندز (Diamonds) للمغنية الشهيرة ريانا، ونال إعجاب الحكام، حيث استدار له ثلاثتهم.

وحكام البرنامج (رؤساء الفرق المتبارية) هم مغني الراب الهولندي (مغربي الأصل) علي بي، والمغنية الهولندية إلسا ديلانغا، والمغني الهولندي ماركو بورساتو.

وبعد انتهائه من أداء الأغنية (باللغة الإنكليزية)، قال جان (13 عاماً) للحكام، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه لا يتقن الهولندية حيث أنه سوري وصل لهولندا قبل بضعة أشهر.

وبعد أن أبدى الحكام إعجابهم بأدائه، قال جان إنه قدم إلى هولندا ليبدأ حياة جديدة، وشكر الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) لمساعدتها.

واختار جان إكمال مشواره في البرنامج مع ماركو بورساتو.

يذكر أن برنامج ذا فويس كيدز (The Voice Kids)، بنسخته الهولندية، يعرض في الثامنة والنصف من مساء كل جمعة على شاشة RTL4.

عكس السير