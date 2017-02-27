روسيا تنفي مطالبة نائب وزير خارجيتها للغرب بتمويل إعادة إعمار سوريا

نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صحة المعلومات التي أوردتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية وزعمت فيها أن روسيا تطالب الغرب بتمويل إعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع قناة “إن تي في” الروسية إن وزارة الخارجية الروسية ستنشر على موقعها الإلكتروني التقرير الكاذب الذي نشرته الصحيفة البريطانية يوم الخميس الماضي، وزعمت فيه أن “نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بو جدانوف أجرى لقاء مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أثار خلاله، بشكل إنذاري، مسألة تخصيص مليارات الدولارات أو اليوروهات لإعادة إعمار سوريا”.

ونفت زاخاروفا، في التصريحات التي اوردتها قناة “روسيا اليوم” صحة تلك المزاعم وقالت في الواقع إن اللقاء الدوري الذي جمع بوجدانوف وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، في مطلع شباط/ فبراير الجاري، لم يتطرق إطلاقا إلى “أية مسائل تخص التمويل أو الاستثمارات”.

وأشارت إلى أن سيل المعلومات غير الموثوقة، التي مصدرها وسائل الإعلام الغربية، يزداد حجما ويصبح أكثر تفننا. (DPA)

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