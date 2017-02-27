لماذا يجب على الحوامل تجنب تناول الجبنة الطرية ؟

تشير الأبحاث الجديدة إلى ضرورة تجنب الحوامل تناول أنواع الجبن الطرية، حيث تزيد البكتيريا الموجودة فيها من خطر التعرض للإجهاض.

ويقول الخبراء إن بكتيريا الليستيريا المتواجدة في بعض أنواع الجبن، المسببة للتسمم الغذائي، يمكن أن تهاجم المشيمة وبطانة الرحم، مما قد يؤدي إلى الإجهاض.

ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة ويسكونسن ماديسون، أن بكتيريا الليستيريا شديدة الخطورة في الفترات الأولى من الحمل.

ويمكن أن تكون الأعراض الناجمة عن هذه البكتيريا مماثلة لتلك الناجمة عن الإنفلونزا، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة وآلام في العضلات والإصابة بالقشعريرة، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان والإسهال.

ولكن قد تمر هذه الأعراض مرور الكرام، حيث لا يمكن تمييزها مع مرور المرأة الحامل بأعراض مشابهة في فترة الحمل الأولى.

وقال البروفيسور، تيد غولوس، الذي شارك في البحث: “من اللافت للنظر أن الحوامل لا يعانين من عدوى الليستيريا، ولكنها تؤثر على الجنين”.

وقدم الباحثون سلالة من الليستريا تسبب الإجهاض وولادة جنين ميت، وكذلك الولادة المبكرة عند 11 من النساء الحوامل على الأقل عام 2000.

وقام الخبراء بإطعام 4 من إناث القرود الحوامل، بكتيريا الليستريا المماثلة لتلك الموجودة في الأغذية الملوثة وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وقاموا بمراقبة سرعة انتشار وتطور الليستريا في الدراسة التي نُشرت في mBio.

ولم يظهر أي من علامات العدوى الواضحة على القردة الحوامل، ولكن بعد فقدان الأجنة، أُخذت عينات من الأنسجة ليجد الباحثون أن الليستريا غزت المشيمة، التي تمنع عادة انتقال البكتيريا.

يذكر أن الالتهابات الناجمة عن الاستجابة المناعية للتحرك السريع لبكتيريا الليستريا، تؤثر على المشيمة بشكل سلبي، ما قد يؤدي إلى فقدان الجنين.

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