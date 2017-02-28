الإيطالي انشيلوتي يصل إلى مباراته الـ 1000 في مسيرته التدريبية

حقق الإيطالي #كارلو_انشيلوتي مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني رقماً قياسياً بوصوله إلى المباراة رقم 1000 في مسيرته المهنية كمدير فني، خلال مواجهة فريقه مع ضيفه نادي هامبورغ في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الألماني، والتي انتهت لصالح العملاق البافاري بنتيجة ثقيلة قوامها ثمانية أهداف مقابل لا شيء.

وبعد مواجهة نادي هامبورغ، خاض انشيلوتي، وهو جالس على دكة الاحتياط، 1000 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والدولية مع 8 أندية في كل من إيطاليا وإنكلترا مرورًا بفرنسا وإسبانيا ونهاية بألمانيا مع بداية الموسم الجاري، وذلك حسب تقرير لصحيفة “سبورت ” الإسبانية.

وتتوزع المباريات الـ 1000 التي خاضها “كارليتو” على 8 أندية بداية بنادي ريجيانا الإيطالي، الذي اشرف على تدريبه في 39 مباراة من عام 1995 وحتى عام 1996، ثم نادي بارما الإيطالي خلال 86 مباراة من عام 1996 وحتى عام 1999، ثم انتقل بعدها إلى تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي في 114 مباراة من عام 1999 و حتى عام 2001 ، ثم جاء نادي ميلان كآخر الأندية الإيطالية التي اشرف على تدريبها، بعدما قاده في 423 مباراة من عام 2001 ولغاية عام 2009 ، حيث يعتبر تدريبه للنادي ” الومباردي ” أطول وأنجح تجربة للمدرب انشيلوتي خلال مشواره التدريبي.

وبعد إيطاليا، قرر أنشيلوتي تغيير الأجواء والانتقال للعمل في الدوري الإنكليزي عبر بوابة نادي تشيلسي، حيث قاد 109 مباريات من عام 2009 وحتى عام 2011 ، قبل ان يقرر بعدها الرضوخ لإغراءات القطريين والموافقة على تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث اشرف على تدريبه في 77 مباراة من عام 2012 وحتى عام 2013 ، ثم رضخ للكاريزما التي يتمتع بها فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، فقرر ترك النادي الباريسي والانتقال إلى تدريب النادي الملكي في 119 مباراة من عام 2013 وحتى عام 2015 بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، إلا ان إدارة النادي الإسباني قررت إقالته ليضطر إلى الرضوخ لفترة نقاهة دامت موسمًا كاملاً قبل أن يوافق على تولي تدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني الذي لايزال يشرف على تدريبه حتى الآن خلال 32 مباراة رسمية.

وتعادل الـ 1000 مباراة لأنشيلوتي 18 لقباً نالها في مختلف البطولات، حيث توج مع نادي ميلان بـ 8 ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا (مرتين) عامي 2003 و 2007 ، ولقب الدوري الإيطالي عام 2004 ولقب كأس العالم للأندية عام 2007 ، بينما حقق مع نادي تشيلسي ثنائية الدوري الممتاز وكأس الاتحاد في عام 2010 ، ومع نادي باريس سان جيرمان أحرز لقب الدوري الفرنسي في عام 2013 ، فيما نجح مع ريال مدريد في نيل كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في عام 2014 ، أما مع ناديه بايرن ميونيخ فقد دشن تجربته الألمانية بإحراز كأس السوبر المحلي في بداية الموسم الحالي.

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