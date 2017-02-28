وكالة روسية تعنون : ماذا فعلت هذه المسلمة السورية داخل الكنيسة في دمشق ؟ (فيديو)

نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، مقطع فيديو بعنوان “ماذا فعلت هذه المسلمة السورية داخل الكنيسة”، في دمشق.
وقالت الوكالة، إن المواطنة السورية روان المقداد، تتردد إلى كنيسة حنانيا في العاصمة دمشق كغيرها من المسلمين الذين يؤكدون على أن الشعب السوري نسيج واحد.
وقالت المقداد للوكالة: “الرحمة لجميع الشهداء في سوريا من المدنيين والعسكريين، والشكر لروسيا التي تحارب الإرهاب، وتدعم صمود الشعب السوري، والرحمة على أرواح الشهداء الروس والأطباء الذين استشهدوا في سوريا”.
وفي المقطع المصور، قالت: “الرحمة لكل الشهداء منتشكر روسيا لوقفتا وصمودها معنا منترحم على كل الشهداء الروس والدكاترة يلي توفوا بحلب ومنترحم كمان على الشهداء العسكريين الروس اللي توفوا بسوريا بوقفتن معنا”.
وأضافت: “نحن نسيج كامل ومتكامل أخوة على قبل واحد مافي عنا تفرقة بين اسلام ومسيحية نحن نسيج رائع وعلى ايد وحدة وعلى قلب واحد وان شا الله سوريا عمار ومنشكر الشعب الروسي كتير لصمودوا ووقفتوا معنا”.
وختمت: “ان شا الله يا رب النصر قادم أكيد .. نحن دائماً يد وحدة ما عنا تفرقة .. الدين لله والوطن للجميع”.
يارب انت المجيب ..اللهم احشرها مع جنود الروس الهالكين
لك اخي لا تدعي – الله اعلم شو ظروفها , احتمال كتير تكون مجبرة بطريقة ما
هذه النكرة نطفة خنزير من رحم كلب.. ليست مسلمة و الاسلام من تلك النكرة براء.. لعنة الله عليها عدد حبات المطر
تضربو انتم وثورتكم خربتو البلد الله يخرب بيتكم اياك تقول عني شبيح وكمان تضرب انت و احسن شبيح
روان المقداد تسير على إسلام غير الإسلام الأصلي المعروف ، إنه الإسلام الارثوذكسي الذي تريده روسيا لنا هذا مع العلم أن أمريكا ، من زمان ، أوجدت الإسلام الأمريكي و يسير عليه عدة أشخاص و عدة جماعات . يا روان ، قارني بين البضائع ، و بحب أقولك إنو في ثورة في سوريا و أنو الروس أجرموا في أهل سوريا و استعملوا كل الأسلحة باستثناء النووي و قتلوا في منطقة حلب وحدها أكتر من تلاتين ألف مدني ما بين طفل و امرأة و عجوز و كلهم من سوريا.
الله يلعنك ويلعنهم ياخنزيرة
اي شو يعني ؟
شو هالخبر الخرافي هاد ؟