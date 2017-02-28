وكالة روسية تعنون : ماذا فعلت هذه المسلمة السورية داخل الكنيسة في دمشق ؟ (فيديو)

نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، مقطع فيديو بعنوان “ماذا فعلت هذه المسلمة السورية داخل الكنيسة”، في دمشق.

وقالت الوكالة، إن المواطنة السورية روان المقداد، تتردد إلى كنيسة حنانيا في العاصمة دمشق كغيرها من المسلمين الذين يؤكدون على أن الشعب السوري نسيج واحد.

وقالت المقداد للوكالة: “الرحمة لجميع الشهداء في سوريا من المدنيين والعسكريين، والشكر لروسيا التي تحارب الإرهاب، وتدعم صمود الشعب السوري، والرحمة على أرواح الشهداء الروس والأطباء الذين استشهدوا في سوريا”.

وفي المقطع المصور، قالت: “الرحمة لكل الشهداء منتشكر روسيا لوقفتا وصمودها معنا منترحم على كل الشهداء الروس والدكاترة يلي توفوا بحلب ومنترحم كمان على الشهداء العسكريين الروس اللي توفوا بسوريا بوقفتن معنا”.

وأضافت: “نحن نسيج كامل ومتكامل أخوة على قبل واحد مافي عنا تفرقة بين اسلام ومسيحية نحن نسيج رائع وعلى ايد وحدة وعلى قلب واحد وان شا الله سوريا عمار ومنشكر الشعب الروسي كتير لصمودوا ووقفتوا معنا”.

وختمت: “ان شا الله يا رب النصر قادم أكيد .. نحن دائماً يد وحدة ما عنا تفرقة .. الدين لله والوطن للجميع”.

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