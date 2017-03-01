السعودية : وفاة عائلة مؤلفة من 8 أشخاص وسط ظروف غامضة

لقي 8 أشخاص من أسرة سعودية واحدة مكونة من أب وأم و6 أولاد، مصرعهم داخل منزلهم بمركز “ملهم” التابع لمحافظة حريملاء شمال العاصمة الرياض، وسط ظروف غامضة.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية، عن مصادر أمنية قولها، إن الأسرة أقامت بمسكن يتبع للشركة التي تشرف على مشروع “صلبوخ” للمياه، مشيرة إلى أن العثور على جثث الأشخاص الـ8 تم بعد أيام من وفاتهم، وذلك بعد بلاغ تقدم به الجيران، الذين شعروا بانبعاث روائح من المنزل، واشتباههم في الأمر بعد أن استغربوا من عدم وجود حركة بالمنزل منذ أيام.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية وصلت الموقع، وبالدخول للمنزل تم العثور على جميع أفراد الأسرة متوفين، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

ورجحت أن تكون الوفاة جراء انبعاثات الأدخنة من شواحن جوالات ووصلات كهربائية قد أعطبت بسبب تماس كهربائي، لافتة إلى أن احتمال تعرض الأسرة لاختناق جراء الأدخنة ونحوها جاء بناء على أماكن ومواقع وفاة أفراد الأسرة.

وبينت المصادر أنه تم العثور على أحد المتوفين في أحد ممرات المنزل، فيما توفي آخر في صالة المنزل، والبقية لقوا مصرعهم على أسرّتهم، مما يؤكد احتمال الاختناق بالأدخنة ونحوها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأكبر من الأطفال المتوفين لا يتجاوز عمره 14 عاماً.

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