مكافأة مادية لكل من ينجب طفلاً ثانياً في الصين

كشفت وسائل إعلام صينية أن الحكومة قد تقدم مقابلا ماديا للأزواج لقاء إنجابهم الطفل الثاني، بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي أن معظم الأسر تختار إنجاب طفل واحد فقط بسبب المشاكل المادية.

وتم الإعلان عن خطة نائب وزير الصحة الوطنية وتنظيم الأسرة الصيني، وانغ بيان، السبت الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن صحيفة “تشاينا ديلي”.

وكان 2016 عاما قياسيا لمعدل المواليد في الصين، حيث شهد ولادة 17.86 مليون طفل، ويعتبر هذا أعلى معدل للولادات خلال أكثر من 15 عاما بزيادة 1.3 مليون طفل عن عام 2015، وتأتي هذه الزيادة في إطار إصدار الحكومة الصينية لقواعد جديدة تسمح للأسر بإنجاب طفلين.

وقالت لجنة تنظيم الأسر إن هذه السياسة ستمكن من زيادة تبلغ 17 مليون ولادة إضافية بحلول عام 2020، ما يضيف 30 مليون شاب عامل بحلول عام 2050.

ومع ذلك، وفي دراسة أجريت عام 2015، أصبح من الواضح أن 60% من الآباء الصينيين لا يريدون إنجاب طفل ثان بسبب المخاوف المالية، وهي المشكلة التي يجب معالجتها بحسب ما قاله وانغ.

وذكر أحد المسؤولين أن “إنجاب طفل ثان هو حق كل أسرة صينية، ولكن القدرة على تحمل التكاليف قد بلغت عنق الزجاجة، ما يُقوّض سياسة إنجاب طفل ثان”.

وكانت الصين قد فرضت سياسة الطفل الواحد في عام 1970 للحد من معدل الولادة، ولكن السلطات المعنية الآن أدركت أن فئة القادرين على العمل لن تكون قادرة قريبا على دعم شيخوخة السكان.

وقالت السلطات الصينية أن هذه السياسة قد منعت 400 مليون ولادة، فيما أشار، تشن شينغ دونغ، أحد الخبراء الاقتصاديين في بكين، إلى أن عقلية الأمة قد تتغير بسبب هذه القضية قائلا إن “عقلية أمة بأكملها تحولت من الحد من الولادات إلى القلق بشأن المعدلات المنخفضة للولادات”، مضيفا أن الكثير من الآباء والأمهات ما يزالون مترددين بشأن إنجاب الأطفال على الرغم من تشجيع الحكومة على ذلك. ( reuters )

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