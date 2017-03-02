بين التمييز و استخدام أسلوب أمني و الممارسة الاستفزازية .. ألمانيا : منع مدرسة طلابها المسلمين من الصلاة يثير جدلاً واسعاً

منعت مدرسة في مدينة فوبرتال، غربي ألمانيا، طلاباً مسلمين من أداء صلواتهم فيها.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن إدارة المدرسة حظرت قيام طلابها بالصلاة في ساحة المدرسة، كما حظرت استخدام “سجادة الصلاة” في الأماكن العامة التابعة للمدرسة، والوضوء في دورات المياه.

وأرسلت إدارة المدرسة (يوهانس راو) قرار الحظر إلى المعلمين بعد الملاحظة بشكل متزايد أن “العديد من الطلاب والطالبات المسلمين يصلّون بشكل ظاهر للعيان، عبر التوضؤ في دورات المياه، ومد سجادات الصلاة في مباني المدرسة”.

وطالبت المعلمين بالإشارة إلى هذا الحظر بطريقة لطيفة للطلاب المصلين، والتبليغ عن الطلاب والطالبات الذين يقومون بالصلاة للإدارة بعد التثبت من أسمائهم.

وقال موقع دير فستين الألماني، بحسب الترجمة التي أوردها موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، إن هذه اللغة، الشبيهة بأسلوب الشرطة، أثارت الكثير من الاتهامات على شبكة الإنترنت بممارسة التمييز على الطلاب لممارسة شعائر دينهم.

وفيما رفضت المدرسة التعليق على القضية، أكدت حكومة دوسلدورف الواقعةَ، وقالت إنها حدثت في السادس عشر من شهر شباط الماضي، مضيفة أن الأمر يتعلق بـ”صلاة استفزازية” من قِبل الطلاب المسلمين في مباني المدرسة، وأشارت إلى أن الطلاب الآخرين والمدرسين شعروا بالضيق، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ تدابير.

وقالت في تعليق لها، إنه “يفترض منع الصلاة بطريقة استفزازية في الأماكن العامة بالمدرسة أن يدعم التعايش السلمي، ويضمن السلام المدرسي، على حد تعبيرها”.

وقيل إنّ المدرسة أرادت جمع أسماء الطلاب فقط؛ كي تتحدث معهم بشأن حلول بديلة، كغرف صلاة.

وأكدت حكومة المقاطعة أن إدارة المدرسة بإمكانها الحد من الحرية الدينية إذا رأت أنه يشكل خطورة على السلام المدرسي، كما هو شأن قرار المشاركة في دروس تعلّم السباحة؛ إذ يتوجب على الطالبات المسلمات المشاركة وإن كانت تخالف العادات الدينية لديهن.

وحاولت الحكومة منع نشوء “انطباع خاطئ” عن المدرسة، موضحة أن المدرسة معروفة بجهودها الكبيرة في اندماج الطلاب من أديان ومواطن أخرى، لكنها أضافت مستدركة أن اختيار الكلمات في التوجيه كان “مؤسفاً”.

ونشرت شبكة SAT1 التلفزيونية الألمانية استطلاع للرأي حول الحادثة عبر موقعها الإلكتروني، وكان سؤال الاستطلاع “هل يجوز منع المسلمين من الصلاة في المدارس ؟”، أما خيارات الإجابة فكانت : أداة الصلاة في الأماكن العامة غير مرغوب بها في المدارس عموماً – لا أمانع أداء الصلاة في المدارس ولكن عند أداءها لا يجب إزعاج أي أحد – كل شخص مسموح له بأداء الصلاة كما يريد. (Huffpostarabi – AksAlser)

عكس السير