مجلة إيكونوميست : دبي تسبق العالم بـ 5 سنوات

قد تبدو دبي الإماراتية وكأنها تعيش في منطقة زمنية تسبق العالم بـ5 سنوات، مع إطلاقها مبادرة جديدة تتمثل في تشغيل “تاكسي طائر” لتغني مبادراتها السابقة.

وأطلقت دبي مبادرات سابقة في هذا المجال، من خلال تجريب القطار فائق السرعة “هايبر لوب”، فضلا عن تشغيلها مترو الأنفاق ذاتي القيادة منذ عام 2009.

وذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن التاكسي الطائر لن يحل مكان النقل الأرضي، فهو يستطيع نقل راكب واحد فقط، كما قد تصل حمولته مع الأمتعة إلى 100 كغ، وستصل مسافة الرحلة في المتوسط إلى 50 كم، مع مدة طيران تصل إلى نصف ساعة.

ويمكن أن تتحرك تلك الطائرات الناقلة دون طيار، بسرعة 100 كم في الساعة، قاطعة مسافة 62 كم خلال ساعة كاملة طبقاً لما ذكرت قناة روسيا اليوم ، ومن المتوقع أن تكون تداعيات هذا النظام المبتكر عظيمة، ليس بالنسبة لدبي فقط، ولكن على العديد من المدن المزدحمة حول العالم.

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