جماهير لاتسيو تسخر من الصفحة الرسمية لنادي روما

سخرت جماهير نادي #لاتسيو من الصفحة الرسمية للجار اللدود والغريم التقليدي نادي #روما على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فوز الفريق الأول بنتيجة هدفين لصفر، في الديربي الذي جمع الناديين، مساء الأربعاء الماضي، لحساب مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وأطلقت جماهير لاتسيو سيلاً من التعليقات الساخرة بسبب توقف الصفحة الرسمية لنادي روما عن التحديث وعدم الإشارة إلى أي شيء يتعلق بمباراة الأربعاء بعد نهايتها حيث كان آخر ما نُشر فيها أخبار ما قبل اللقاء فقط.

وطلب أحد مشجعي نادي لاتسيو بضرورة تذكير القائمين على الصفحة بأن اللقاء لُعب بالفعل وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، فيما كتب آخر أن النادي يعيش فترة حداد ومن ثم وقف الجميع فترة صمت وتركوا عملهم في تحديث الصفحة بينما علّق أحدهم أن مسؤولي الصفحة يحاولون توفير جهدهم لتحديثها عند إقامة لقاء العودة.

يُشار أنّ لقاء الذهاب للمواجهة الثانية للمربع الذهبي لكأس إيطاليا، قد انتهت بفوز يوفنتوس على نابولي بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد.

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