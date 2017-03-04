حصة مؤسسي ” سناب شات ” تعادل ضعفي عرض ” فيس بوك ” السابق لشراء الشركة

قدم مؤسس #فيسبوك عرضا لشراء #سناب_شات بقيمة 3 مليارات دولار في السابق، وعلى ما يبدو أنه كان لدى مؤسسي تطبيق الصور، إيفان سبايغل وبوبي مورفي، بعد نظر مثير للاهتمام عندما رفضا العرض.

وستطرح أسهم شركة، سناب شات، للاكتتاب العام في بورصة نيويورك، لتكون حصة كل من المؤسسين، أكثر مما عرضته فيسبوك سابقا لشراء الشركة.

يذكر أنه في العام 2013، قدم مارك زوكربيرغ، عرضا بقيمة 3 مليارات دولار للاستحواذ على سناب شات، ولكن سبايغل رفض العرض حين ذاك.

وبلغت قيمة الشركة التقديرية نحو 24 مليار دولار، مع عرض أسهم سناب شات للاكتتاب بسعر 17 دولار للسهم الواحد وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، هذا ويملك، سبايغل ومورفي معظم الأسهم.

وبلغت حصة سبايغل من الأسهم حوالي 4.49 مليار دولار، مع نسبة إضافية بلغت 3% عند طرح الأسهم للاكتتاب.

عكس السير