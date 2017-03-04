طرطوس : مسلح يقتل شقيقه ” الضابط في الجيش ” و يتسبب بوفاة والده بـ ” جلطة دماغية ” !

قالت وسائل إعلام موالية، إن مسلحاً شاباً قتل شقيقه الضابط في الجيش، ما تسبب بصدمة أدت إلى وفاة والده.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير في وسائل إعلام موالية، فإن منطقة عين الفوقا (الصورة) في دريكيش التابعة لطرطوس، شهدت يوم الثلاثاء الماضي (28/2)، إقدام المدعو “حيدر سلوم” على إطلاق النار على ثلاثة من إخوته (شابان وفتاة)، بعد أن حرمه والده من الميراث.

وتسبب إطلاق النار بمقتل شقيق حيدر وهو ضابط في الجيش النظامي، ونقل الأخ الثاني والأخت إلى المشفى، فيما توفي الأب نتيجة إصابته بـ “جلطة دماغية”، جراء ما حصل.

ونقل الإعلام الموالي عن مقربين من العائلة قولهم، إن الأب قام بتوزيع ميراثه على أبنائه مستثنياً حيدر الذي غضب وأطلق النار على إخوته.

يذكر أن حيدر فر بعد ارتكابه للجريمة، وما زالت سلطات النظام -وفق الإعلام الموالي- تبحث عنه.

عكس السير