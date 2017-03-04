مغن كوبي يتهم شاكيرا بسرقة أحد أغانيه ( فيديو )

وافقت محكمة بمدريد على النظر في شكوى رفعها مغنٍّ كوبي ضد النجمين الكولومبيين #شاكيرا و #كارلوس_فيفيس يتهمهما فيها بسرقة أغنية #لا_بيسيكليتا الناجحة من عمل سابق له، على ما أفادت مصادر قضائية.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها شاكيرا اتهاماً كهذا ، فقد خلص القضاء الأميركي العام 2014 في نيويورك، في ختام محاكمة بتهمة انتهاك حقوق المؤلف، إلى أن أغنيتها “لوكا” التي حققت نجاحا عالميا هي نسخة غير قانونية عن أغنية ألفها فنان من الدومينيكان في العام 1998.

وتطال الشكوى هذه المرة أغنية “لا بيسيكليتا” التي حازت “غرامي” أفضل أغنية للموسيقى اللاتينية العام 2016، وهي مرفوعة ضد شاكيرا وكارلوس فيفيس والمنتج أندريس كاسترو و”سوني ميوزيك”.

وقد سُجلت الشكوى في المحكمة التجارية في مدريد المختصة بالملكية الفكرية ورفعتها شركة “ماريلا ديانيك رومو” التي تمثل الكوبي ليفان رافاييل كاستيانوس المعروف باسم ليفام.

ويؤكد هذا المغني في الشكوى أن الإيقاع الرئيسي في الأغنية منسوخ عن جزء من أغنيته “يو تو كييرو تانتو” (أحبك كثيرا) العائدة الى العام 1997.

وقال مصدر قضائي إن القاضي أمهل الطرفين 20 يوماً لتوفير أدلة على حججهما بشأن اللحن والكلمات طبقاً لما اوردت قناة العربية ، وشاكيرا البالغة 40 عاماً هي من نجوم البوب العالميين منذ مطلع القرن الحادي والعشرين.

وهي شريكة لاعب كرة القدم الاسباني جيرار بيكيه الذي التقته خلال تصوير فيديو كليب أغنية “واكا واكا” قبيل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في جنوب إفريقيا العام 2010. ولها منه ولدان.

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