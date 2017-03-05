العثور على قنوات ” ماغما ” كبيرة تحت القشرة الأرضية

ذكرت مجلة Nature Geoscience العلمية أن مجموعة من علماء الجيوفيزياء توصلوا لنتائج تبين آلية حركة “الماغما” أو الصهارة تحت القشرة الأرضية.

وجاء في المقال الذي نشرته المجلة نقلا عن العلماء: “لقد بينت جميع الأبحاث أن لزوجة الطبقات العلوية من الصهارة الموجودة في باطن الأرض، تختلف بمقدار عشرين مرة عن لزوجة الصهارة الموجودة في قلب النواة، وحركة تلك الصهارة تحت القشرة الأرضية تعتمد آليات فيزيائية معينة”.

وأضاف العلماء وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم : “أثبتت التجارب والبحوث التي أجريناها باستخدام أجهزة الرنين التي تستخدم لسبر باطن الأرض أن الصهارة تتحرك تحت القشرة الأرضية ضمن قنوات كبيرة، وتلك القنوات وحتى الصهارة نفسها اتخذت أشكالا وأنماطا معينة منذ 4.5 مليارات عام، أي منذ ولادة الكرة الأرضية”.

وأوضح العلماء إلى أنهم توصلوا إلى تلك النتائج بعد أن استعانوا بنموذج مصغر مبني على أساس البيانات التي تشرح آلية حركة المواد تحت القشرة الأرضية.

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