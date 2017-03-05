زعيمة حزب أسترالي : شعبنا يريد زعيماً مثل بوتين

ترى زعيمة حزب “أمة واحدة” اليميني الأسترالي بولين هانسون، أن طريقة القيادة التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تستحق كل الثناء والمديح.

ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن هذه السياسية قولها:” الكثير من الأستراليين يرغبون بوجود زعيم مثل بوتين في بلادهم”.

وأعربت هانسون عن احترامها الشديد لروسيا وانتقدت اتهام موسكو بالضلوع في سقوط طائرة البوينغ الماليزية فوق دونباس ( كان على متنها 38 مواطنا من أستراليا) ووصفت ذلك بعديم الأساس وطالبت بتقديم دليل دامغ على ذلك.

وأثار كلمات السيدة بولين هانسون ردود فعل صاخبة في الوسط السياسي الأسترالي. فقد دان رئيس وزراء أستراليا مالكولم ترنبول تصريحاتها معتبرا أن روسيا بوتين لا تستحق الثناء والإعجاب.

كما انتقد زعيم حزب العمال بيل شوترن تصريح السيدة هانسون وقال:”لا يجوز لأحد أن يعجب ببوتين”.

وقالت بولين هانسون مستغربة من ردود الفعل الغاضبة : “ما الذي حدث، هل ضغط بوتين على زر؟ لقد قلت مرات عديدة إني معجبة وأكن الاحترام له لأنه إنسان يحب وطنه ويحظى بحب المواطنين. إنه يعمل الكثير لبلاده روسيا وهو ما يجعل الكثير من الأستراليين يرغبون بوجود زعيم مثله في بلادنا”. (RT)

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