على خطى ” نوكيا 3310 ” .. “ويندوز 98 ” في ساعة يدك

اذا كان ظهور الهاتف الجبار #نوكيا 3310 مجددا قد شحن لديك مشاعر الحنين تجاه تكنولوجيا نهاية التسعينيات، فهناك خبر سار لك.

فمع انتشار التكنولوجيا القابلة للارتداء، أعاد مخترع هاو ابتكار ساعة يد تحتوي على نظام ويندوز 98 الشهير الذي أنتجته #مايكروسوفت وانتشر بشكل فائق في حينها، بحسب صحيفة “تليغراف” البريطانية.

الساعة الذكية لم تكن من بنات أفكار مايكروسوفت وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، لكن الحنين للماضي دفع المبتكر الذي لم تذكر الصحيفة اسمه إلى تصميمها عبر الاستعانة بحاسوب راسبري باي صغير الحجم وتحويله إلى ساعة يدوية.

ويبلغ حجم الساعة 2.4 بوصة وهي كبيرة الحجم نسبيا، وتعتمد على برنامج QEMU من أجل تشغيل ويندوز 98 على جهاز الراسبري باي.

ويحتاج تصفح الإنترنت على سطح الساعة وقتا طويلا نسبيا، وقد شارك مبتكر الساعة ابتكاره على موقع راديت الاجتماعي المتخصص في مشاركة الأفكار وتلقى عددا من الملاحظات من المشاركين.

عكس السير