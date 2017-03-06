الشرطة البريطانية توزع ” الهيروين ” مجاناً على المدمنين !

قررت الشرطة في مدينة بريطانية توزيع الهيروين مجاناً على مدمني #المخدرات في المدينة في إطار استراتيجية لضرب تجار المخدرات وتقليل جرائم السرقة.

وأعلنت شرطة مدينة “#دورهام” شمال شرق #بريطانيا أنها ستتحمل تكاليف الهيروين الذي ستوزعه على المدمنين من ميزانيتها الخاصة وستشرف بنفسها على عملية قيام المدمنين بحقن أنفسهم بالهيروين.

وقال الضابط مايك بارتون من شرطة “دورهام” لصحيفة “ميرور” البريطانية وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز : “الهيروين الذي سنوزعه هو درجة أولى والهدف من ذلك هو خفض معدل الجريمة عن طريق تشجيع المدمن على عدم سرقة المخدر إضافة إلى ضرب أعمال تجار المخدرات.”

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار أثار انتقادات واسعة في المدينة على أساس أنه لن يساعد المدمنين على التخلص من إدمانهم.

وقال دافيد باروز من وزارة الداخلية البريطانية : “أنا متأكد بأن الجمهور سيتفاجأ بهذا القرار وبإنفاق المال العام على شراء الهيروين”.

عكس السير