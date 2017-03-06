عمدة لندن يؤيد فكرة إنشاء ملعب جديد لنادي تشيلسي

وافق صادق خان رئيس بلدية لندن، على خطط نادي تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتشييد استاد جديد يسع 60 ألف متفرج في مقره التاريخي ستامفورد بريدج.

وقال خان في بيان اليوم الاثنين إنه على ثقة في أن مبلغ 500 مليون جنيه استرليني (615 مليون دولار) المخصص لإعادة بناء الملعب قد يضيف “جوهرة بالتاج الرياضي في لندن” ويجذب السائحين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: “أنا راض عن التصميم الرائع عالي الجودة والذي يعني زيادة السعة داخل المقر الحالي ويضمن للجماهير دخول الملعب بسلاسة من أقرب وسيلة مواصلات”.

ووافق المجلس المحلي على الخطة في يناير الماضي لكن الأمر كان متوقفا على موافقة رئيس البلدية.

وقال تشيلسي إن قرار خان يمثل خطوة مهمة للأمام من أجل بناء الاستاد الجديد حيث تبلغ السعة الحالية 41 ألف و600 مقعد لكن تتبقى بعض العراقيل.

وأضاف النادي عبر موقعه على الانترنت “تتبقى بعض الخطوات أثناء وبعد وقبل بدء أعمال البناء”. (REUTRES)

عكس السير