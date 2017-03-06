لم يذكر وجهتها .. جيش الإسلام : إطلاق الصواريخ البالستية ” إسلام 5 ” رداً على المجازر المرتكبة في أحياء دمشق و الغوطة الشرقية ( فيديو )

جيش الإسلام : إطلاق الصواريخ البالستية ” إسلام 5 ” رداً على المجازر المرتكبة في أحياء دمشق و الغوطة الشرقية ( فيديو )
عكس السير
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3 ساعات مضت أهم الأخبار, حوادث 3 تعليقات
جيش الإسلام : إطلاق الصواريخ البالستية ” إسلام 5 ” رداً على المجازر المرتكبة في أحياء دمشق و الغوطة الشرقية ( فيديو )
الله يرحمك يا شيخنا الألباني… كنت أسمع منه كثيرا هذا البيت:
(أوردهَا سعد وَسعد مُشْتَمل … مَا هَكَذَا يَا سعد تورد الْإِبِل)
وكأن الجحش بشار يأبه لأي قسم من الشعب…. لو أصبحت سوريا تراب و مات كل الشعب لا تتحرك له شعرة… إذا أردتم أن تتضربوا فاضربو هذا الجحش أو الضباط الكبار لديه أصحاب القرار أو الروس…. أما أن ترسلو هذه الصواريخ على أي قسم من الشعب فهذه للأسف أسميها أيضا جحشنة…..
هي الصواريخ اللي لما أطلقها النظام ما خليتو عليه ستر مغطى …بالله خبروني شو فرقتو عنو ؟!! … رح يجي متفزلك يقول النظام أطلقها على الشعب وانا بدّي اعرف انتو على مين اطلقتوها … مواقع النظام شو قصدكم فيها …. المدن الكبيرة اللي فيها ملايين هي من ضمن مواقع النظام فهل يا ترى حلال قصفها ؟
إزا مانضربت هالصواريخ على القصر الجمهوري وفروع الأمن بيكون ما إلها جنس الطعمة