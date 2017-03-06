وكالة : جيش الإسلام وافق على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية

قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن مصدراً “في العاصمة دمشق” كشف عن تلقي المركز الروسي لمراقبة وقف الأعمال القتالية موافقة مبدئية من فصيل “جيش الإسلام” المعارض على وقف إطلاق النار في غوطة دمشق الشرقية.

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن “محمد علوش عضو وفد المعارضة المفاوض في جنيف أرسل رسالة إلى رئيس المركز الروسي يعلمه فيها قبول فصائل المعارضة المسلحة تطبيق وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية بدءا من منتصف هذه الليلة واستعداده للجلوس إلى المفاوضات”.

وتعرض حي القابون والغوطة الشرقية لغارات عنيفة من الطيران النظامي حيث شاهد سكان دمشق الطائرات الحربية تقصف بشكل مكثف حي القابون في حين تحدثت مصادر أهلية -بحسب الوكالة- عن قيام النظام بحشد القوات في منطقة مشفى تشرين العسكري وبساتين برزة وحرستا الغربية استعدادا لاقتحام حي القابون تحت غطاء جوي ومدفعي.

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