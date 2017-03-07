إيكاردي يكشف سبب رحيله عن برشلونة إلى الدوري الإيطالي

كشف الأرجنتيني #ماورو_إيكاردي، قائد فريق إنتر #ميلان الإيطالي، سبب رحيله عن نادي #برشلونة الإسباني بعدما قضى ثلاث سنوات في الفئات الدنيا للنادي الكتالوني ، أي في مدرسة “لاماسيا”ما بين 2008 و2011.

وقال إيكاردي، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية :”لقد قررت مع وكيل أعمالي أن الكرة التي يلعبها برشلونة لا تناسب أدائي وأسلوبي”.

وأضاف مهاجم فريق انتر ميلان: “قررنا التحول إلى الكرة الإيطالية وهي الكرة التي تلائم أدائي وأسلوبي في اللعب، لكنني أملك ذكريات رائعة مع برشلونة”.

وتابع إيكاردي، البالغ من العمر 24 عاماً بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “لدي العديد من الأصدقاء في برشلونة، لدي ذكريات مميزة هناك، لقد ساعدوني على الانتقال إلى إيطاليا واللعب للمرة الأولى في دوري الدرجة الأولى هنا”.

وغادر إيكادري برشلونة نحو نادي سامبدوريا الإيطالي في يناير 2011 على شكل إعارة لمدة 6 أشهر، قبل أن يشتري عقده في صيف نفس العام مقابل 400 ألف يورو فقط، ثم انضم النجم الأرجنتيني لصفوف أنتر ميلان في صيف نفس العام في صفقة بلغت قيمتها 11.7 مليون يورو.

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