تاكسي ” Uber ” ذاتية القيادة تتجاهل إشارة المرور الحمراء !

ما زالت منظومات قيادة السيارات الذاتية بعيدة عن الدقة والإتقان ، حيث تقوم شركة Uber باختبارات مكثفة لسياراتها ذاتية القيادة، في شوارع المدن، على الرغم من وجود خلل في أنظمتها، وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” أن سيارات فولفو XC90 التي زودتها الشركة بمنظومات القيادة الذاتية تتجاوز إشارات المرور الحمراء بشكل دوري.

وسجلت كاميرات المراقبة ست حالات من هذا النوع على الأقل، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وقد تم تسجيل بعضها بكاميرات مركبة في سيارات الشرطة، علما بأن كل هذه الحوادث جرت في شوارع سان فرانسيسكو.

كما تجدر الإشارة إلى وجود “سائق آلي” في سيارات تاكسي Uber ذاتية القيادة، من واجبه تسلم القيادة في حالات الطوارئ، مع هذا لا يعمل هذا النظام دائما لأسباب مجهولة.

علاوة على ذلك اتضح لوسائل إعلامية أن Uber قامت باختبار سياراتها في شوارع سان فرانسيسكو بشكل غير رسمي، دون الحصول على إذن بذلك من السلطات المحلية، التي ألغت بدورها تسجيل سيارات فولفو XC90 تلك، ما أجبر شركة Uber على نقل برنامجها الاختباري إلى ولاية أريزونا.

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