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الولايات المتحدة : 18 % من سجناء غوانتانامو المفرج عنهم عادوا للتشدد

‏34 دقيقة مضت سياسة اضف تعليق

فيما يلي بيانات صادرة عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي بشأن نشاط المعتقلين الذين احتجزوا سابقا في السجن العسكري الأمريكي بخليج غوانتانامو في كوبا حتى 15 تموز/ يوليو:

• نقل 693 سجينا إلى حكومات أخرى. (وإلى جانب ذلك، توفي تسعة سجناء في غوانتانامو، وهناك معتقل واحد في سجن اتحادي في كولورادو عقب محاكمته وإدانته في نيويورك).

• هناك 122 أو 18% من 693 سجينا نقلوا تم تأكيد “إعادة انخراطهم” في التشدد، بحسب وكالات الاستخبارات الأمريكية. وهناك 86 آخرون أو 12% يشتبه في عودتهم إلى أنشطة متطرفة.

• من بين 532 سجينا نقلوا من غوانتانامو أثناء رئاسة جورج دبليو بوش، تم تأكيد “إعادة انخراط” 113 أو 21% في التشدد. وهناك 75 آخرون أو 14% يشتبه في عودتهم إلى أنشطة متطرفة.

• من بين 161 سجينا نقلوا من غوانتانامو أثناء رئاسة باراك أوباما هناك 9 أو 6% تم تأكيد “إعادة انخراطهم”. وهناك 11 أو 7% آخرون يشتبه في عودتهم إلى أنشطة متطرفة.

• من بين 122 سجينا عاودوا الانخراط في أنشطة التشدد، توفي 30 حاليا واعتقل 25 مجددا وتحتجزهم إحدى الحكومات بينما لم يتم احتجاز 67.

• من بين 86 سجينا يشتبه في عودتهم إلى الأنشطة المتطرفة، هناك ثلاثة توفوا واحتجز 18 منهم مجددا بينما لم يتم احتجاز 65. (DPA)

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