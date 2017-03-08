حلب : تنظيم ” داعش ” يواصل تراجعه الكبير في الريف الشرقي .. و ميليشيات النظام تسيطر على الخفسة و البابيري و تقترب من مطار الجراح

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام سيطرت على بلدة الخفسة في ريف حلب الشرقي.

وأضاف المرصد، أن الميليشيات النظامية المدعومة من حزب الله وروسيا، سيطرت على نحو 1000 كم مربع، من تنظيم “داعش” في الريف الشرقي، منذ السابع عشر من كانون الثاني.

وبات “الشريط الحدودي” مع مجلس منبج العسكري تحت سيطرتها بالكامل، وأصبحت على مشارف مطار الجراح العسكري وبلدة دير حافر.

وبحسب المرصد، فقد دخل تنظيم “داعش” مرحلة الانهيار الحقيقي في ريف حلب، ولم يعد قادراً على التماسك في ظل الهجمات الجوية المكثفة.

من جهتها، قالت قناة الميادين التابعة للنظام، اليوم الأربعاء، إن النظام سيطر على بلدات رسم عبود والسخني وعريدة وخفسة صغيرة في ريف حلب الشرقي، وأحكم سيطرته على محطة البابيري للمياه.

ويفترض أن تحل سيطرة النظام على الخفسة والبابيري مشكلة المياه المزمنة في حلب، والتي يقول النظام إن تنظيم “داعش” تسبب بها.

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