ألمانيا : مجموعة شبان يهاجمون شرطيين بعد ” صلاة في موقف للسيارات “

قام مجموعة من الشبان، بضرب شرطيين بعد انتهائهم من الصلاة في مدينة هامبورغ، شمالي #ألمانيا ، يوم الثلاثاء الماضي (7/3).

وفي التفاصيل التي ترجمها عكس السير عن صحيفة “دي فيلت” الألمانية، فإن الحادثة وقعت في حي (سانكت جورج) المعروف بحوادث عنف من هذا القبيل.

وأعلم ساكنو الجوار الشرطة بوجود 5 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً بالصلاة في موقف للسيارات، ومع وصولهم إلى المنطقة طلب عناصر دورية الشرطة من الشبان بعد الانتهاء من صلاتهم، أوراقهم الرسمية كإجراء روتيني، إلا أن الشبان رفضوا عدة مرات، واشتبكوا مع اثنين من العناصر.

وألقت الشرطة القبض على أحد الشبان، إلا أن البقية هاجموا عناصر الدورية وحرروا صديقهم، ما اضطر الشرطة لاستخدام العصي ورذاذ الفلفل، وطلب تعزيزات لإنقاذ الموقف.

ومع قدوم التعزيزات، ألقت الشرطة القبض على الشبان، قبل أن تفرج عنهم لعدم وجود ما أسباب تدفع لسجنهم، على الرغم من إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، جراء ما حدث.

وكانت المنطقة ذاتها، شهدت منذ فترة ليست بعيدة، بحسب الصحيفة، اغتصاب وسرقة فتاة من قبل مجموعة من الرجال في موقف للسيارات، كما قام (في شباط الماضي) أكثر من 100 أفريقي بالتجمهر حول دوريات شرطة وتهديد عناصرها بعد اعتقال شاب صومالي يبلغ من العمر 18 عاماً.

عكس السير