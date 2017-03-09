الصين تمنح موافقة مبدئية لثمانية و ثلاثين من علامات ترامب التجارية

قالت وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلا عن وثائق عامة إن الصين منحت موافقة مبدئية لثمانية وثلاثين علامة جديدة من علامات ترامب التجارية وهو ما قد يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسرته بتطوير مشاريع تحمل اسمه هناك.

وأضافت الوكالة أن محاميي ترامب في الصين كانوا قدموا طلبات لتسجيل العلامات التجارية في أبريل نيسان 2016 وأن مكتب العلامات التجارية في الصين أعطى الموافقات في 27 فبراير شباط والسادس من مارس آذار.

ولم يرد ممثلون لمنظمة ترامب على الفور على طلب للتعقيب.

وقال ترامب في السابق إنه عهد بإدارة مصالحه التجارية إلى صندوق استثمار يشرف عليه أحد أبنائه ومسؤول بمنظمة ترامب.

ودعا السناتور الديمقراطي بن كاردن العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وزارات الخارجية والتجارة والعدل إلى إطلاع الكونجرس على الموافقات وعلى “المخاطر الدستورية المحتملة التي تمثلها.”

وقالت أسوشيتد برس إن العلامات التجارية، وكلها عدا ثلاثة تحمل اسم ترامب، سيجري تسجيلها بعد 90 يوما إلا إذا ظهرت إعتراضات.

وأضافت أن العلامات التجارية تغطي مشاريع مثل منتجعات للمياه المعدنية وصالونات للتدليك ونواد للجولف وفنادق وشركات للتأمين والتمويل والعقارات ومتاجر للتجزئة ومطاعم وحانات وشركات لخدمات الحماية والحراسة الشخصية. (REUTERS)

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