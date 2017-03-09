بالفيديو .. مركبة طائرة من ” إيرباص ” تفعل كل شيء

كشفت شركة #أيرباص عن مركبة طائرة من إنتاجها بالمشاركة مع شركة التصميم الإيطالية الشهيرة “إيتالديزاين”، التي تملكها شركة #لامبورغيني للسيارات.

وكشف النقاب عن المركبة الجديدة في السابع من هذا الشهر في معرض جنيف الدولي للسيارات، وهي نموذج كبسولة ذاتية القيادة تسمى “بوب أب” (Pop Up) قادرة على نقل شخصين ويمكن أن تفصل عن وحدة عجلاتها لتصبح مركبة طائرة. كما يمكن للكبسولة الاتصال بوسائل نقل عامة أخرى كالقطارات السريعة المتطورة.

و تضاف “بوب أب” إلى مجموعة من النماذج المقترحة لشركة أيرباص ضمن مشروع يطلق عليه اسم “فاهنا” (Vahana) لتطوير سبل النقل العام في المدن.

ويقوم الراكب بحجز رحلته عن طريق تطبيق إلكتروني على هاتفه الذكي، ثم يقوم النظام باقتراح أفضل وسيلة لإتمام الرحلة من حيث الوقت وحركة المرور وتكلفة الرحلة، وما إذا كانت رحلة أرضية أم جوية.

وعند الازدحام الأرضي الشديد يقوم النظام بفصل الكبسولة، التي تزن 200 كيلوغراما عن وحدة العجلات ووصلها بالوحدة الطائرة ذاتية القيادة (VTOL) وهو نظام الإقلاع والهبوط العمودي، الذي يمتلك 4 مراوح يصل طولها إلى 5 أمتار.

وبعد وصول الراكب إلى وجهته، يقوم النظام ذاتي القيادة بالعودة إلى قاعدة الشحن استعدادا للرحلة القادمة وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ويمكن للوحدة الطائرة، التي لا تتصل بكبسولة النقل الطيران بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وأن تشحن في أقل من 15 دقيقة.

ويعني إمكانية استخدام كبسولة النقل الشخصية والمصنوعة من ألياف الكربون مع عدد من وسائل النقل، بقاء الراكب في مقعده من بداية الرحلة وحتى نهايتها دون الحاجة للتبديل.

عكس السير