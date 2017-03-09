جماهير بايرن تعترض على كلفة تذاكر مواجهة أرسنال

يواجه #بايرن_ميونخ الألماني خطر التغريم، بعد تسبب جماهيره بتأخير انطلاقة مواجهته مع #أرسنال الإنكليزي مساء الثلاثاء الماضي ، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكرر بايرن نتيجة مباراة الذهاب بالفوز 5-1، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي بمجموع المبارتين 10-2.

إلا أن مباراة الإياب توقفت بعد ضربة البداية على ملعب “الإمارات” في لندن، إذ قامت جماهير النادي الضيف برمي العشرات من لفافات مناديل المراحيض احتجاجا على ارتفاع أسعار التذاكر.

وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة، فإن كل ناد يتحمل مسؤولية سلوك جماهيره. وحمل مشجعون للنادي الألماني لافتة كتب عليها “من دون المشجعين كرة القدم لا تساوي قرشا واحدا”، بينما جاء في أخرى “الجشع لا حدود له”.

وكانت جماهير النادي البافاري قامت باحتجاج مماثل لدى لقاء الفريقين في المسابقة القارية عام 2015. ورفض جمهور بايرن آنذاك الدخول إلى المدرجات قبل انقضاء خمس دقائق على بداية المباراة.

وبلغ متوسط أسعار التذاكر لمباراة أرسنال وبايرن 75 جنيها إسترلينيا (90,75 دولارا أميركيا) بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ولطالما شكا المشجعون من ارتفاع أسعار تذاكر مباريات أرسنال.

وشهدت المباراة أيضا احتجاجات من نوع آخر لجماهير أرسنال المطالبة برحيل مدربها الفرنسي أرسين فينغر، بسبب سوء النتائج وفقدان أمله منطقيا بالمنافسة على لقب الدوري المحلي.

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