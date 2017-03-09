” سوني ” تطرح تحديث جديد لنظام ” PS4 “

تستعد شركة سوني اليوم الخميس لإصدار تحديث جديد لبرنامج التشغيل الأساسي لمنصتها للألعاب بلي ستيشن 4 PS يحمل رقم البناء 4.50 والاسم الرمزي Sasuke، والذي يضيف دعماً لأقراص التخزين الخارجية من نوع HDD ووضع التعزيز وخلفيات خارجية مخصصة وغيرها من المميزات لأحدث منصات ألعابها.

وتمكنت الشركة من بيع أكثر من 53.4 مليون جهاز من منصتها للألعاب PlayStation 4 منذ إطلاقها في عام 2013، وتشمل تلك الأرقام على مبيعات منصة PlayStation 4 Pro، وهي الإصدار المحدث من المنصة التي جرى إطلاقها للجمهور خلال العام الماضي.

ويعمل التحديث الجديد لبرمجيات نظام تشغيل المنصة على تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير وإضافة ميزات طالب بها العديد من اللاعبين، بحيث يتيح هذا التحديث استعمال محركات أقراص خارجية صلبة من خلال وصلات USB من أجل التخزين، مما يسهل على اللاعبين الحصول على مساحات إضافية لألعابهم.

ويحصل مستخدمي منصة PlayStation 4 Pro على وضع التعزيز، مما يعطي أداءً أفضل لألعاب PS4 التي لم تكن مصممة للاستفاد من عتاد منصة Pro بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ووفقاً لجون كولر نائب الرئيس للتسويق في قسم بلي ستيشن ضمن شركة سوني للترفيه التفاعلي، فإن هذه الوضع يوفر تحسناً في معدل الإطار والاستقرار ضمن العديد من الألعاب.

ويوفر التحديث أيضاً دعماً لتقنيات 3D Blu-ray ضمن الواقع الافتراضي الخاص بمنصة بلي ستيشن، مما يحسن من نوعية الصور ثنائية الأبعاد 2D مثل الشاشة الرئيسية للنظام عند استعمال الواقع الافتراضي، كما يمكن أخذ لقطات من ضمن الألعاب ووضعها بمثابة صورة خلفية للمنصة.

ويضيف التحديث دعماً للمحادثات الصوتية عند استعمال ميزة Remote Play ضمن حواسيب ويندوز وماك وأجهزة إكسبيريا Xperia، والتي تمكن اللاعب من بث ألعاب PS4 إلى جهاز الحاسب، ويمكن تشغيل وإيقاف تشغيل الميكروفون عن طريق رمز الميكروفون الموجود ضمن شريط الأدوات الخاص بتطبيق Remote Play.

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