ألمانيا : كم بلغت تكاليف استقبال و إيواء اللاجئين عام 2016 ؟

نقلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية في عددها الصادر اليوم الجمعة (التاسع من مارس/ آذار2017) عن نائب البرلمان الألماني يوهانس زينغهامر، أن تكاليف استقبال وإيواء اللاجئين والمهاجرين ورعايتهم خلال عام 2016 تقدر 23 مليار يورو استنادا إلى تقرير للجنة خبراء في البرلمان الاتحادي وذلك استنادا إلى تقارير أربع ولايات ألمانية.

ويتجاوز هذا تفديرات الحكومة التي كانت تشير إلى 20 مليار يورو.

في سياق آخر، قالت الشرطة الاتحادية الألمانية إنها سجلت تراجعا في عدد اللاجئين القاصرين الذين يأتون دخلوا ألمانيا بدون صحبة أهاليهم، حيث تم تسجيل 349 لاجئ دون سن الثامنة عشرة خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2017، بحسب ما نقلت صحيفة “هايلبرونر شتيمه” الألمانية عن متحدث باسم الشرطة، في حين تم تسجيل 1890 لاجئ قاصر خلال نفس الشهر من عام 2015.

وقد بلغ عدد اللاجئين القاصرين أدنى مستوياته (335 فقط) في شهر مارس/ آذار 2016 حيث تم تسجيل، وبلغ العدد الإجمالي للاحئين القاصرين بدون صحبة أهاليهم 8 آلاف و586 خلال عام 2016. (AFP-KNA-DW)

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