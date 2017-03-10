إستطلاع : ألمانيا تتراجع 3 مراكز في قائمة ” أفضل بلدان العالم “

تراجعت ألمانيا من المركز الأول على مستوى العالم كأفضل بلد في العالم، وفق استطلاع أمريكي.

صحيفة دي فيلت الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه في عام 2016، أظهر استطلاع أجرته شبكة US News & World Report، الأمريكية، وكلية الاقتصاد في جامعة بنسلفانيا، أن ألمانيا في المركز الأول على مستوى العالم كـ “أفضل بلد”، متجاوزة البلدان الاسكندنافية.

وجاء بالاستطلاع أن ألمانيا تتميز بطبقة متوسطة رائعة وبيئة عمل مشجعة جداً.

لكن استطلاع الرأي هذا العام، أظهر تراجع ألمانيا للمركز الرابع خلف سويسرا وكندا والمملكة المتحدة.

وتم عبر الاستطلاع سؤال 12 ألف شخص من 80 دولة، بينهم شخصيات رفيعة المستوى ورؤساء شركات ضخمة، وأناس عاديون.

وتضمن الاستطلاع 65 معياراً، كالقوة والنفوذ الاقتصادي وحقوق المواطنين وجودة الحياة.

وكانت أكثر المعايير انخفاضاً بالنسبة لألمانيا قياساً بالدول التي تقدمت عليها، هي حقوق المواطنين وجودة المعيشة.

وأظهرت النتائج أيضاً تأثير انتخاب ترامب على تصنيف الولايات المتحدة حيث سجلت تراجعاً إلى المركز السابع، حيث أن عدداً من الذين تم استطلاع رأيهم أبدوا انزعاجهم و “خفضوا من احترامهم” لأمريكا بعد الانتخابات.

عكس السير