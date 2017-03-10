بالفيديو .. ” حمار وحش ” ينجو من بين براثن ” أسد ” بفضل شجاعته و فطنته

نجا #حمار_وحش شجاع من الموت بأعجوبة من بين براثن #أسد هاجمه داخل مياه أحد المستنقعات، بعدما حاول إغراق الأسد في المياه وخلص نفسه من موت محقق.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، حمار الوحش وهو يلتجئ إلى المياه بعدما انفصل عن القطيع وفوجئ بأسد يترصده عن بعد.

غير أن لجوء حمار الوحش إلى المياه لم يمنع الأسد من مهاجمته على الفور حيث دارت معركة حامية الوطيس بينهما، وبدت الغلبة واضحة للأسد في بداية الأمر وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولم يتقاعس حمار الوحش عن الدفاع عن نفسه بشتى الوسائل حيث حاول التخلص من الأسد عبر محاولاته الحثيثة لإغراقه في مياه المستنقع.

ولحسن حظ حمار الوحش، فقد الأسد السيطرة على الموقف في نهاية المطاف الأمر الذي مكنه من الإفلات من قبضة الأسد والفرار من المكان بسرعة فائقة، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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