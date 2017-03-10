تطوير تطبيق يتيح أخذ ” سيلفي ” مع الموتى !

طورت شركة كورية جنوبية تطبيقا يتيح للمستخدمين التقاط صور “#سيلفي” مع أي شخص حتى لو كان بعيداً أو متوفياً أو غريباً.

ويسمح التطبيق، الذي يدعى”With Me “، للمستخدمين بالتقاط الصور السيلفي مع المجسمات الرقمية لأحبائهم بعد وفاتهم، وبفضل الذكاء الاصطناعي يمكن أيضاً التحدث معهم أو جعلهم يتفاعلون مع بعض الأوامر، أو المعلومات التي تم تحميلها إلى التطبيق.

وقال المتحدث باسم شركة إيلروس ، وفق ما نقلت وكالة سبونتيك الروسية : “هذا البرنامج صُـمم لأولئك الذين فقدوا أحد أصدقائهم أو أحد أفراد أسرتهم، ويواجهون صعوبة في المضي قدماً، ويتم تصميم المجسّم بناءً على شخص حقيقي وهو قادر على التفاعل مع المستخدمين إلى حد ما، معتقداً أن هذه التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تكون وسيلة مبتكرة لمساعدة الناس في التغلب على أزمة فقدان أحبائهم”

وتأمل الشركة الكورية الجنوبية أن تزود الهواتف الذكية بتكنولوجيا التصوير الثلاثية الأبعاد لتبسيط العملية، ومن ثم تشرع في إنشاء مجسم رقمي ثلاثي الأبعاد، بناء على تلك الصور قبل إعادة تشكيل وتعديل المجسم لجعله متحركاً.

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