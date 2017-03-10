” فايبر ” تستعد لتوفير المحادثات السرية ذاتية التدمير

تستعد خدمة التراسل الفوري #فايبر Viber المملوكة لشركة Rakuten اليابانية لتوفير ميزة جديدة تتمثل بالدردشة السرية عبر منصتها للدردشة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث تمثل هذه الخطوة امتداداً لميزة السرية التي أضافتها مؤخراً والتي تسمح للمستخدمين بضبط مدة زمنية لبقاء الصور والفيديوهات مرئية ضمن المحادثة.

وتحاول خدمة التراسل الانتقال خطوة إضافية للأمام فيما يخص ميزة المحادثات السرية عبر جعلها ذاتية التدمير وفقاً لفترة زمنية محددة مسبقاً، ويطبق هذا الأمر فيما يخص المحادثات الفردية أو المحادثات الجماعية.

وتتكامل هذه الميزة مع ميزة الدردشة الخفية التي أطلقتها الشركة في العام الماضي، بحيث تتيح تلك الميزة للمستخدمين إخفاء محادثاتهم عبر رمز حماية PIN، بينما يمكن للمستخدمين الآن الاحتفاظ بالمحادثات المحمية عبر رمز PIN أو جعلها تختفي تماماً ويجري تدميرها ذاتياً.

وتصل ميزة المحادثات السرية الجديدة إلى مستخدمي الخدمة على نظامي أندرويد وآي أو إس خلال الأيام المقبلة وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، إلى جانب خصائص أخرى مفيدة مثل عدم السماح للأصدقاء بإعادة توجيه الرسائل المرسلة إليهم لأشخاص آخرين.

بينما تعتبر الميزة الأهم هي منع تطبيق فايبر المستخدمين من أخذ لقطة شاشة للمحادثة السرية، حيث تتاح هذه الميزة لمستخدمي نظام أندرويد فقط، وذلك نظراً للقيود الكثيرة الموجودة ضمن نظام آي أو إس، بينما يحصل مستخدمي نظام آي أو إس على تنبيهات كلما حاول صديق التقاط صورة للشاشة.

وتمتلك خدمة الدردشة المشفرة فايبر، التي تأسست في عام 2010 والمملوكة من قبل شركة راكوتين اليابانية منذ عام 2014 مقابل 900 مليون دولار، أكثر من 800 مليون مستخدم مسجل و260 مليون مستخدم نشط شهرياً، بحيث انها تتنافس مع منصات دردشة مشفرة أخرى بما في ذلك Signal وWhatsApp وLine و Kakao Talk.

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