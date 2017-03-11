مقتل الرئيس و إصابة جميع العناصر .. دمشق : تفجيرات باب الصغير تطيح بدورية كاملة من فرع الأمن الجنائي

قتل ضابط من فرع الأمن الجنائي في دمشق، جراء التفجيرات التي أودت بحياة العشرات من العراقيين الشيعة القادمين إلى سوريا بحجة “زيارة المراقد المقدسة”.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن الرائد “خالد السعدي” رئيس قسم الأدلة الجنائية في فرع الأمن الجنائي بدمشق، توجه برفقة عناصره إلى مكان التفجير الأول، في منطقة باب الصغير، وعند وصولهم حدث التفجير الثاني، ما أدى إلى إصابة جميع عناصر الدورية، إصابات بالغة.

ونقلت الدورية بأكملها إلى المشفى، بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية موالية، حيث فارق السعدي الحياة هناك.

وعرف من بين المصابين الذين ما زالوا في المشفى، كل من: الملازم أول حيدر باشا – الملازم ملا نكلاوي – الشرطي نديم منذر – الشرطي محمد صالح – الشرطي فادي زينب.

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عكس السير