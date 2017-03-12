تركيا : ” ندين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف زوار الأماكن المقدسة الشيعة في دمشق “

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، التفجيرين اللذين “ضربا منطقة بها مزارات دينية وسط العاصمة السورية دمشق”.

جاء ذلك في بيان صادر عنها، حول التفجيرين اللذين وقعا أمس قرب مقبرة باب الصغير.

وقالت الخارجية “إننا نُدين بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف زوار الأماكن المقدسة لدى منتسبي الاعتقاد الشيعي”.

كما قدّمت تعازيها بقتلى الهجوم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين. (ANADOLU)

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