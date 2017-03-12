متى سيبصر فيلم ” أفاتار 2 ” النور ؟

قال المخرج السينمائي #جيمس_كاميرون إن الجزء الثاني من فيلم ( #أفاتار ) الذي يجلس على عرش مبيعات شباك التذاكر حتى الآن تأجل مرة أخرى ولن يخرج للنور في 2018 كما كان متوقعا.

وقال كاميرون لصحيفة (تورونتو ستار) الكندية إنه يعمل على كل الأجزاء الأربعة التي يجري التخطيط لإنتاجها لسلسلة أفاتار في ذات الوقت وليس لديه موعد محدد لإصدار أولها وهو (أفاتار2).

وأضاف المخرج الحاصل على أوسكار للصحيفة في مقابلة عندما سئل عن التقدم في إنتاج الجزء الثاني “حسنا.. لن يحدث ذلك في 2018. لم نعلن تاريخا محددا لإصدار الفيلم “.

وأضاف “ما يحتاج الناس لفهمه هو إنها ستكون إصدارات متتابعة كإيقاع. ولذلك فنحن نعمل على أفاتار 2 و 3و 4و 5. إنه مشروع ملحمي .”

وتابع قائلا “استغرق الأمر منا أربع سنوات ونصف السنة لصنع فيلم واحد والآن نصنع أربعة.”

ولدى إصدار شركة (توينتيث سينشري فوكس) لفيلم (أفاتار) في 2009 حطم الأرقام القياسية لمبيعات شباك التذاكر محققا 2.8 مليار دولار حول العالم وهو رقم لم يضاهيه فيه أي فيلم حتى الآن.

وكان من المقرر إصدار أجزاء جديدة منذ 2014 وتأجل المشروع ما لا يقل عن ثلاث مرات منذ ذلك الحين.

ولم تستجب فوكس لطلبات للتعليق على تصريحات كاميرون. ( reuters )

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