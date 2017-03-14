” اقترب الخروج ” .. تنظيم ” داعش ” يعفي أهالي الرقة من المخالفات ويسلمهم بطاقاتهم و وثائقهم المصادرة

أعفى تنظيم “داعش” كافة المواطنين في محافظة الرقة السورية من المخالفات التي سجلت بحقهم وقام بتسليم بطاقاتهم الشخصية وأي وثائق مصادرة منهم الثلاثاء.

وقالت سكان محليون في مدينة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء إن تنظيم الدولة دعا الأهالي الذين تمت مصادرة وثائقهم إلى مراجعة مكاتب الحسبة والمحكمة الشرعية لاستلام وثائقهم.

وأوضح السكان أن قيام التنظيم بهذه الخطوة يدل على أن خروجهم من مدينة الرقة اصبح قريبا، لافتين إلى أن أكثر من 75 بالمئة من عناصر التنظيم غادرو مدينة الرقة باتجاه دير الزور.

واشاروا إلى أن من بقي من عناصر التنظيم هم من أبناء محافظة الرقة وريف حلب، قائلين إن قياديي التنظيم غادروا جميعهم ما يدل على قرب خروجهم من مدينة الرقة رغم احاطتها بخندق وساتر ترابي على أطرافها الشرقية والشمالية والغربية.

ولفتوا إلى أن التنظيم قام، ولأول مرة، بوضع سواتر ترابية داخل المدينة حيث وضع ساترا ترابيا يمتد على طول شارع القطار وهو محور المدينة الشمالي كما خفف التنظيم من عدد الحواجز داخل المدينة. (DPA)

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