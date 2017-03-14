جمعية تركية ترسل 10 شاحنات مساعدات إنسانية لمدينة الباب

أرسلت جمعية تركية، 10 شاحنات مساعدات إنسانية إلى مدينة الباب بريف حلب، منذ تحريرها من تنظيم “داعش”.

وقال سعيد غوك دره، رئيس فرع رابطة الإخاء والدفاع عن الإنسان، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، إن بلاده قدمّت مساعدات إنسانية كثيرة للشعب السوري طوال الأزمة في بلادهم التي دخلت عامها السادس.

ولفت غوك دره، إلى عودة المدنيين إلى منازلهم بمدينة الباب، بعد تطهيرها من عناصر “داعش” في 23 فبراير الماضي.

وأشار إلى أن المدنيين في المدينة يحاولون نفض الغبار عنهم، والتشبث بالحياة بعد زوال هيمنة التنظيم الإرهابي عن المدينة شبه المدمرة.

وأكد غوك دره، أن الرابطة أرسلت 10 شاحنات مساعدات إنسانية إلى “الباب”، وأضاف أن آخر شحنة مساعدات تضمنت مادة الخبز. (ANADOLU)

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