رونالدو يعادل رقمي دي ستيفانو و جيمي غريفز

يواصل النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو مهاجم #ريال_مدريد الإسباني، هوايته في تسجيل الأرقام القياسية مع النادي الملكي، على الرغم من تراجع مستواه منذ مطلع الموسم الكروي الحالي.

وساهم رونالدو في قيادة ريال مدريد لفوز صعب على ضيفه ريال بيتيس 2-1 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني.

وجاء هدف رونالدو بعد أن ارتقى لعرضية ارسلها البرازيلي مارسيلو من الجهة اليسرى وأسقط الكرة برأسه في أسفل الزاوية اليسرى مسجلا هدفه التاسع عشر في المركز الثالث خلف مهاجمي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي (23) والأوروغوياني لويس سواريز (20).

وبهذا الهدف عادل النجم البرتغالي رقمين تاريخيين، حيث يتمثل الأول في توقيعه على الهدف رقم 210 على أرضية سانتياغو بيرنابيو في مسيرته مع ريال مدريد منذ 2009.

وبهذا الرقم يكون رونالدو قد عادل رقم ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد كأكثر من سجل لريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو تاريخياً، بحسب الحساب الشهير المُختص بالإحصائيات “مستر شيب”.

وهذه قائمة أفضل المسجلين على ملعب سانتياغو بيرنابيو تاريخياً بقميص ريال مدريد وفق ما اوردتها صحيفة إيلاف :

1. دي ستيفانو: 210

1. كريستيانو رونالدو: 210

2. سانتيانا: 209

3. راؤول: 206

4. بوشكاش: 157

5. هوجو سانشيز: 128

أما بالنسبة للرقم القياسي الثاني الذي حققه الدون فيتمثل بوصوله للهدف رقم 366 له في الدوريات الأوروبية التي لعب بها.

وبهذا الرقم عادل رونالدو، رقم اللاعب الإنكليزي جيمي غريفز، والذي يعتبر أكثر لاعب تسجيلا في الدوريات الأوروبية.

وخاض كريستيانو رونالدو 478 مباراة في الدوري البرتغالي والإنكليزي والإسباني، سجل فيها 366 هدفًا، بينما خاض غريفز 529 مباراة سجل فيها 366 هدفًا في الدوريات الأوروبية التي لعبه فيها.

ويأتي في المركز الثالث في أكثر الهدافين في الدوريات الأوروبية أسطورة ألمانيا غيرد مولر برصيد 365 هدفًا، ورابعًا يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 335 هدف مع برشلونة في الليغا.

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