ريال مدريد يتفوق على برشلونة و يحقق أفضل حصيلة في دوري أبطال أوروبا

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تقريرًا استعرضت من خلاله الحصيلة الرقمية لستة أندية هي الأفضل في مسابقة #دوري_أبطال_أوروبا منذ نسخة موسم 2010-2011 ، حيث شملت هذه الإحصائيات أندية ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد الإسبانية، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب حصيلة كل نادٍ، فإن نادي ريال مدريد يمتلك أفضل حصيلة فنية باحتساب الأدوار التي وصل إليها في كل موسم خلال السنوات العشر الثانية من الألفية الثالثة، حيث لا ينافسه على هذه الحصيلة سوى غريمه التقليدي نادي برشلونة، فكلاهما توجا باللقب القاري مرتين، إذ أحرزه “البارسا” في عامي 2011 و 2015 ، بينما ظفر به ريال مدريد في عامي 2014 و 2016.

وبعدما تخطى ريال مدريد عقبة نادي نابولي الإيطالي وتجاوز برشلونة مطب باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور الثمن النهائي، وبلغا الدور الربع النهائي من المسابقة، فإن الغريمين التقليديين ينجحان في تحقيق هذا الإنجاز للمرة السابعة على التوالي، غير أن “الأبيض الملكي” يتفوق على غريمه “الكتالوني ” في عدد المرات التي تأهل خلالها للمربع الذهبي بواقع 6 مرات مقابل 4 مرات فقط لـ “البلوغرانا” الذي خرج من الدور الربع النهائي في نسختي عامي 2014 و 2016 من نفس المنافس نادي أتلتيكو مدريد، بينما نجح الريال في بلوغ الدور قبل النهائي في جميع المواسم منذ موسم 2010-2011.

وبلغة الأرقام يتضح أن حصيلة “الميرنغي” أفضل من حصيلة غريمه “الكتالوني” خاصة في عدد الانتصارات الأوروبية والأهداف المسجلة وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، إذ خاض ريال مدريد 82 مباراة منذ نسخة 2011 ، ليحقق 58 انتصارًا و 15 تعادلاً و 9 هزائم، فيما سجل خط هجومه 195 هدفًا مقابل تلقي شباكه لـ 70 هدفًا، في المقابل خاض برشلونة 79 مباراة، حقق من خلالها 52 انتصارًا ومعه 13 تعادلاً ومثلها من الهزائم، فيما سجل خط هجومه 182 هدفًا مقابل تلقي مرماه لـ 72 هدفًا.

كما تكشف حصيلة الأندية الستة أن نادي بايرن ميونيخ الألماني ظل خلال المواسم الستة المنصرمة المنافس الأقوى للغريمين التقليديين، بدليل انه توّج باللقب الأوروبي في نسخة 2013 ونال وصافة نسخة 2012 ، فيما بلغ المربع الذهبي للبطولة في خمس مناسبات، بالإضافة إلى نجاحه مؤخراً في بلوغ الدور الربع النهائي للنسخة الحالية، إذ يرشحه الخبراء ليكون طرفًا في النهائي بالنظر إلى الأداء الفني المميز الذي يقدمه “العملاق البافاري” مستفيدًا من الخبرة الأوروبية لمدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي الفائز بلقب دروي أبطال أوروبا 3 مرات ، خاصة بعدما اكتسح نادي أرسنال الإنكليزي بعشرة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين (ذهاباً وإياباً) للدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.

ويمتلك نادي أتلتيكو مدريد رابع أفضل حصيلة رقمية بين الأندية الستة، وذلك بعدما تألق قاريًا في المواسم الأخيرة، إذ نال الوصافة مرتين في عامي 2014 و 2016 ، بينما ودع المنافسة من الدور الربع النهائي في عام 2015 في انتظار تأهله رسمياً للدور الربع النهائي من النسخة الحالية عندما يلاقي باير ليفركوزن الألماني في إياب هذا الدور على ملعبه بـ”الفيسنتي كالديرون”، بعدما فاز عليه في لقاء الذهاب بألمانيا.

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