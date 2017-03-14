طرح ألبوم صور للزعيم النازي هتلر لم تشاهد من قبل في مزاد

قالت صالة للمزادات إن ألبوما يحتوي على صور خاصة لم تشاهد من قبل للزعيم النازي الألماني أدولف هتلر ولأعضاء الحزب ستطرح في مزاد يوم الأربعاء.

وقال تيم هاربر مستشار صالة‭‭‭ ‬‬‬سي. آند تي للمزادات إنه عثر على الألبوم في أبريل نيسان 1945 في غرفة نوم إيفا براون صديقة هتلر منذ فترة طويلة وإنه قد يباع بنحو 15 ألف جنيه استرليني (أي حوالي 18340 دولارا) أو أكثر.

وقال هاربر “الصور شخصية جدا” وأشار إلى أن الألبوم مملوك في الوقت الحالي لأحد هواة جمع الصور ولم يكشف عن اسمه.

وسيقام المزاد في بلدة رويال تنبريدج ويلز في مقاطعة كنت بإنجلترا.

وأشار هابر إلى أن هتلر فرض رقابة صارمة على ما قد ينشر من معلومات للحفاظ على سمعته وعلى سمعة الحزب النازي.

وقال وهو يشير إلى الألبوم “الصور التي ترونها في هذا الألبوم طبيعية وفي حالة استرخاء وعدد منها طريف والمؤكد تقريبا أنه ما كان يمكن الموافقة على نشرها. إنها تكشف الكثير.”

وأضاف هاربر أنه لا بد وأن يكون “شخص ما لديه تصريح بأن يكون قريبا جدا من الفوهرر هو الذي التقط” هذه الصور.

وعثر المصور البريطاني إدوارد دين على الألبوم. وكان سمح لدين وللمذيع الإنجليزي ريتشارد دمبلباي بدخول ثكنة هتلر في أبريل نيسان 1945. (REUTERS)

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