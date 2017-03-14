مهندس مدني سابق و طباخة في فندق .. زوجان سوريان لاجئان يفتتحان مطعماً في بلجيكا

افتتح زوجان سوريان لاجئان في #بلجيكا مطعماً جديداً للمأكولات السورية، حيث يقيمان في فلامس برابانت، شمالي البلاد.

وقالت صحيفة “هت لاتستا نيوز” البلجيكية، إن الزوجين السوريين أحمد ومديحة، كانا يملكان مطعماً في شارع هيرت منذ فترة قصير، قبل أن يقررا الانتقال إلى مكان أفضل في شارع كريستسنا.

ونقلت الصحيفة عن أحمد قوله، بحسب ما ترجم عكس السير: “إنتقلنا إلى المكان الجديد لأن الأماكن الجيدة قليلة في منطقتنا القديمة”.

ويقيم الزوجان في بلجيكا منذ 4 سنوات، وقالت الزوجة للصحيفة: “لم نعد نستطيع العيش في سوريا، مات والدي، ولدينا الكثير من أفراد أسرتنا في أوروبا، ومدينتنا مدمرة (حلب)”.

وأضافت الزوجة: “أردت العمل بدل أن أبقى معتمدة على معونة البطالة من الحكومة، لذلك بدأت مع مساعد اجتماعي بالبحث عن مشروع خاص .. في البداية كان من الصعب إيجاد مالك يقبل بنا كمستأجرين، كانوا خائفين من أن نتوقف عن العمل بعد بضعة أشهر، ثم حصلنا على فرصتنا”.

بعد الانتقال إلى المطعم الجديد، سارت الأمور باتجاه الأفضل بالنسبة للزوجين، وحصلت الزوجة التي سبق لها أن عملت 6 سنوات في مطبخ أحد الفنادق بسوريا، على شهادة في إدارة الأعمال.

أما الزوج أحمد الذي كان مهندساً مدنياً في سوريا، فأكد أنه سعيد في العمل بالمطعم، فزوجته هي من تعد المأكولات، وهو من يقوم ببقية الأعمال.

وما زالت لغة الزوجين الهولندية غير جيدة، على عكس أطفالهم الذين يساعدونهم مع زبائن المطعم على تحسينها.

وعلق الزوجان صوراً لمدن سوريا على جدران المطعم، وعلقا بالقول: “من المؤلم أن نرى كيف دمرت الحرب بلدنا”.

عكس السير