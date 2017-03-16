الأولى من نوعها .. مصور مقرب من ” القصر ” ينشر صورة لابنة بشار الأسد مع ابن آصف شوكت

نشر مصور مقرب من عائلة بشار الأسد، صورة تجمع ابنة بشار “زين”، بابن آصف شوكت “باسل”.

وعلق المصور “خلدون كيلاني” في منشوره الذي اطلع عليه عكس السير، بالقول إن الظاهرين بالصورة هم أحباب قلبه، مضيفاً رمزي “قلب حب” إلى جانب التعليق.

وعلى نحو غير مسبوق، انتشرت في الأشهر القليلة الماضية عدة صور عائلية تجمع الأسد أو أبناءه، مع أبناء أخته بشرى (باسل وحافظ).

وتعتبر هذه الصورة الأولى من نوعها التي تجمع باسل بزين وحدهما دون العائلة.

الجدير بالذكر أن معلومات كانت متداولة في سوريا قبل اندلاع الثورة، لا يمكن تأكيدها أو نفيها، تشير إلى أن علاقة آصف شوكت ببشرى الأسد لم تكن مقبولة من باسل، الوريث المفترض لكرسي والده، ولم يتزوج الإثنان إلا بعد مقتله بعام (1995).

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