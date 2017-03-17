طائرات إسرائيلية تقصف أهدافاً لحزب الله و النظام في سوريا .. و الأخير يزعم إسقاطه لطائرة و إصابته لأخرى ( محدث )

أغارت طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف للنظام وحزب الله، في سوريا، ليلة الخميس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الناطق باسم الجيش (أفيخاي أدرعي).

وأوضح المتحدث أن مضادات أرضية سورية أطلقت عدة صواريخ باتجاه المقاتلات الإسرائيلية من دون إصابتها.

ووصفت صحيفة “هآرتس” المواجهة بأخطر حادث بين إسرائيل وسوريا “منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل 6 سنوات”.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رسميا عن شنه غارات على سوريا، كما أنها المرة الأولى، بحسب الإعلام الإسرائيلي، التي تعترض فيها الدفاعات الجوية السورية سلاح الجو الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الجمعة، أن صواريخ مضادة للطائرات أُطلقت على قوتها الجوية المتمركزة في هضبة الجولان المحتلة في سوريا.

ودوت صافرات التحذير من الصواريخ في مستوطنات إسرائيلية بغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة وسمع شاهدان من رويترز صوت انفجار بعد ذلك ببضع دقائق.

من جهتها، زعمت القيادة العامة لميليشيات بشار الأسد المحلية المعروفة في الأوساط الموالية باسم “الجيش العربي السوري”، بأنها أسقطت فجراً طائرة حربية اسرائيلية وأصابت أخرى بعد استهدافهما موقعاً عسكرياً سورياً على طريق تدمر.

وجاء في بيان نقلته وكالة أنباء النظام ان أربع طائرات حربية اسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً في ريف حمص الشرقي، و”تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت طائرة داخل الاراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار”.

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