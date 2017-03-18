بالفيديو .. قرويون في زيمبابوي يعثرون على بقايا طفلهم في جوف ” تمساح “

أظهر مقطع فيديو مؤلم العثور على بقايا طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات داخل #تمساح عملاق شق قرويون بطنه في #زيمبابوي.

وسجل شاهد عيان اللحظة المؤلمة بكاميرا هاتفه الجوال، وحدثت الواقعة في إقليم ماشونالاند بوسط البلاد، وتحديدا في قرية موشامبي، حيث قضى صبي صغير بين فكي تمساح، ولم يستطع الأهالي العثور على الأخير.

ولكن الأمطار الكثيفة التي ضربت زيمبابوي مؤخرا دفعت التماسيح للظهور في أماكن غير معتادة وفق ما ذكرت قناة العربية ، وانتابت الشكوك الأهالي أن هذا التمساح هو الذي التهم الطفل في وقت سابق، فأطلقوا عليه النار، ثم شقوا بطنه ليجدوا بقايا الصبي.

ودفن الأهالي بقايا الطفل في جنازة بعد يومين من استخراجها من بطن التمساح.

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